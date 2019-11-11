Циолковский, Амурская область, , 11:09 — REGNUM Новый водозабор, в полной мере способный обеспечить потребности жителей в питьевой воде, введён в эксплуатацию в городе Циолковский Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Максимальная производительность водозабора, состоящего из 8 артезианских скважин, составляет 5 240 кубометров в сутки. Этого хватит, чтобы обеспечить водой город с населением в 30 тыс. человек. Водозабор оснащен современным оборудованием и способен работать в автономном режиме. Вода проходит несколько стадий очистки, здесь стоят установки обезжелезивания и микрофильтрации, которые уменьшают содержание примесей в воде. Последняя ступень очистки — ультрафиолет, который «убивает» патогенную микрофлору. Пока сооружение работает в тестовом режиме, поставляя воду лишь в котельную. Вода поступает в теплоносители, проще говоря — в батареи, а также в краны с горячей водой. Питьевую воду в водопровод пустят после того, как завершатся пусконаладочные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, каким будет облик города Циолковского через 10 лет обсудили в космограде. Ожидается, что население города к 2030 году будет составлять 18 тыс. человек, и к этому времени здесь будет построено соответствующее количество жилых домов.