Циолковский, Амурская область, , 08:02 — REGNUM В правительстве Приамурья обсудили комплексный план развития ЗАТО Циолковский, рассчитанный на 10 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ожидается, что население города к 2030 году будет составлять 18 тыс. человек, и к этому времени здесь будет построено соответствующее количество жилых домов. Кроме того, здесь появятся новая школа, три детских сада на 230 детей каждый, здание ЗАГСа, здания для полиции, библиотека, музей, стадион и парк Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в развитие Циолковского корпорация «Роскосмос» намерена вложить 53 млрд рублей, однако политическое противостояние горадминистрации и думы не позволяет быть уверенным в реализации этих планов.