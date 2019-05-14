«Электроцинк»: люди без работы — власти РСО-Алании в растерянности

Владикавказ, , 14:13 — REGNUM После закрытия завода «Электроцинк» в Северной Осетии остались без работы и соответственно без средств к существованию около 1500 человек. Власти региона и представители бизнеса, ранее обещавшие помощь в трудоустройстве, не спешат решать проблемы людей. Этот вопрос поднял на последнем заседании Совета парламента 8 мая депутат Тимур Ортабаев.

«В настоящее время 1500 человек остались без работы. К депутатам в ходе личных приемов граждан уже приходят люди, оставшиеся без средств существования, при этом вынужденные оплачивать различные долги и кредиты», — заявил депутат.

Он напомнил, что ранее на заседании парламента представители бизнеса и общественности говорили о том, что проблемы в трудоустройстве такого количества человек не будет. При этом он отметил, что многие сотрудники «Электроцинка» в связи со своей профессиональной спецификой не соответствуют требованиям рынка труда. Ортобаев призвал коллег оказать содействие в трудоустройстве людей.

«…Необходимо предоставлять им возможность переквалифицироваться. Важно ускорить решение этого вопроса и помочь нашим людям», — подчеркнул депутат.

Его поддержал и спикер парламента Алексей Мачнев. По его словам, «любая структура госвласти, муниципалитеты, которые могут оказать содействие в этом важном деле, должны поучаствовать».

Читайте также: Работникам сгоревшего «Электроцинка» дадут работу в компании из Тольятти

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии произошел в ночь на 21 октября 2018 года. После того, как полностью выгорел один из главных цехов производства — электролитный — работа завода была приостановлена.

30 апреля полностью остановились и последние цеха производства — вельццех и гидрометаллургический цех. С 1 мая сотрудники переведены в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка. Полностью трудовые договоры с ними будут расторгнуты 31 мая.

Читайте также: Сгоревший завод «Электроцинк» во Владикавказе остановят 30 апреля

Напомним, ранее жители республики не один год требовали закрытия вредного производства «Электроцинк», из-за которого в регионе резко выросло число страдающих различными серьезными заболеваниями, в том числе раком. Теперь жители столкнулись с новой проблемой. Для небольшой республики 1500 человек, оставшихся без работы, серьезная социальная проблема. Предложения бизнес-сообщества, в частности о создании нового завода светотехники компанией из Тольятти, обещавшей трудоустроить до 1,5 тыс. человек, пока призрачны.