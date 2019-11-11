Красноярск, , 10:15 — REGNUM Жительница Красноярска, спасшая ребёнка от стаи бездомных агрессивных собак, получила благодарственное письмо и памятные подарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Письмо и подарки красноярке Наталье Луговкиной 11 ноября вручил и. о. руководителя ГСУ СКР по краю и республике Андрей Потапов. Женщину наградили «за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации и неравнодушие к попавшему в беду ребёнку».

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ЧП произошло днём 6 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, девятилетний мальчик с 11-летним братом гуляли в районе улицы Шевченко. На них напала стая бродячих собак. Старший брат прибежал в ближайший павильон и позвал на помощь женщину-продавца. Вдвоём они смогли отогнать агрессивных собак и вызвали скорую помощь.

Мальчик был госпитализирован в медучреждение с тяжёлыми травмами в виде рваных ран, он перенёс несколько операций.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц, контролирующих отлов и содержание безнадзорных животных в Ленинском районе Красноярска.

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