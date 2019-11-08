Красноярск, , 03:09 — REGNUM В Красноярске проводится проверка по факту нападения собак на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о нападении стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика появилась 7 ноября. Ребёнку помогла работница магазина, которая услышала лай и крики. Она смогла отогнать животных и вытащить школьника из ямы, в которую он упал, пытаясь спастись от собак.

Ребёнок госпитализирован с тяжёлыми травмами. Его прооперировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в октябре 2019 года собака напала на второклассницу прямо на территории школы.

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