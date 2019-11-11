Москва, , 09:36 — REGNUM В сфере повышения рождаемости и поддержки семей с детьми следует учитывать запрос регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко («Единая Россия»).

«С точки зрения подходов к выделению каких-то денежных средств на уровне Федерации, я считаю, мы должны учитывать индивидуальный запрос регионов, общественный запрос населения. Я уверена, что тот самый национальный проект «Демография», который успешно на сегодняшний момент начал свою реализацию на территории страны, является ярким тому подтверждением», — сказала Кувычко.

Она обратила внимание на то, что в Волгоградской области, которую представляет в Госдуме парламентарий, «действует достаточное количество своих мер региональной поддержки семей с детьми».

«У нас в регионе поддержка материнства и детства для органов власти всех уровней является приоритетом», — подчеркнула депутат.

«Я выступаю за ту самую возможность на уровне региона принимать те или иные решения, а что касается федеральных подходов — всё-таки на сегодняшний день мы связываем большие надежды с реализацией национального проекта «Демография», — подчеркнула Кувычко.

По мнению депутата, решать проблемы демографии следует «адресно и в комплексе».

Дискуссию вызвал законопроект «Справедливой России» о дополнительной материальной поддержке семей с детьми, документ предполагал и налоговые преференции. Инициатива была отклонена в октябре.

Ранее Счетная палата усомнилась в возможности достижения национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Последние четыре года в России ускоряется естественная убыль населения.

ИА REGNUM провело опрос о том, что происходит с рождаемостью. Исследование показало, что наблюдаемые уже даже властями России демографические проблемы и на самом деле являются поводом для беспокойства. Анализ данных, полученных в ходе проведенного ИА REGNUM опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.