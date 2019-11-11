Горно-Алтайск, , 08:45 — REGNUM Муниципальные образования в Республике Алтай получили паспорта готовности к отопительному сезону 2019−2020 гг. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве регионального развития региона, подготовка завершена досрочно.

«В соответствии с приказом Минэнерго, срок принятия паспортов готовности в 2019 году — до 15 ноября. В Республике Алтай данные мероприятия завершились досрочно», — отметили в ведомстве.

К 8 ноября Комиссия Сибирского управления Ростехнадзора полностью готовыми к зиме все районы республики и столицу — Горно-Алтайск.

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