Благовещенск, , 08:29 — REGNUM Трансграничный понтонный мост начали возводить на Амуре: он свяжет автомобильной дорогой Россию и Китай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мост возводиться между Благовещенском и Хэйхэ, пока работы начались только на китайской стороне, с российской стороны идут подготовительные работы. С наступлением холодного периода на Амуре ежегодно возводится понтонная переправа, по которой курсируют автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, Амур начал замерзать в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ: уже появился береговой припай, по реке пошла шуга.