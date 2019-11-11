Благовещенск, , 07:55 — REGNUM Между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ начал замерзать Амур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Оба берега уже покрылись льдом, а по самой реке пошла шуга, сообщает администрация городского округа Айхуэй (爱辉区). На Амуре завершилась навигация водоизмещающих судов, и теперь сообщение между Благовещенском и Хэйхэ осуществляется только судами на воздушной подушке.

Как сообщало ИА REGNUM, между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ начали курсировать пассажирские катера на воздушной подушке «Пума», которые отправляются каждые несколько минут.