Петропавловск-Камчатский, , 07:01 — REGNUM На Камчатке депутаты заксобрания утвердили проект закона о курении. В него, по настоянию парламентариев, внесены изменения, отменяющие некоторые положения, на которых изначально настаивала прокуратура Камчатского края. В итоге, по мнению депутатов, защищены права и курящих, и некурящих граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Изначально прокуратура предлагала запретить курение на расстоянии ближе 15 метров от учреждений, предприятий, магазинов, жилых домов, а также на открытых объектах, предназначенных для занятий спортом. Однако эти предложения не прошли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии разработан законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним.