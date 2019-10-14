Якутск, , 04:17 — REGNUM В Якутии разработан законопроект об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей для них, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Инициативу внесла народный депутат Госсобрания Алёна Атласова. Из-за роста популярности электронных сигарет в России подобные законы уже приняты в 27 регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде зарегистрирован первый случай заболевания лёгких из-за частого курения школьником вейпа. Воздействие электронных сигарет на курильщиков ещё до конца не изучено.