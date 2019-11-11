Пекин, , 05:30 — REGNUM В общей сложности 759 подозреваемых в телефонном мошенничестве были экстрадированы в Китай из Монголии, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Все они оказались среди 790 человек, схваченных правоохранителями Монголии в столице страны городе Улан-Баторе 29 октября текущего года. Почти 1000 компьютеров было изъято вместе с несколькими тысячами мобильных телефонов и прочего оборудования связи.

Таким образом, это самая крупная группа подозреваемых, задержанная в рамках полицейской операции, стартовавшей в Китае в нынешнем году совместном с правоохранителями других стран. Всего в 2019 году были проведены совместные операции с властями Камбоджи, Филиппин и Лаоска, в результате которых 1336 подозреваемых были возвращены в Китай.

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