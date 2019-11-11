Владивосток, , 05:23 — REGNUM Владивосток охватила новая забава — девушки всё чаще стали заниматься весьма экстремальным видом спорта — моржеванием, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О своём увлечении жительница Приморья Наталья Аксенова, которая плавает в море круглый год, рассказала на странице в Instagram.

«Так много людей разного возраста открывают для себя прелести круглогодичного плавания! Холодная вода редко кого оставляет равнодушным. А нас уже, видимо, можно записывать в старожилы», — заметила девушка.

Известная в Приморье подводная модель «русалка» Настя Слободчикова также увлеклась моржеванием.

«Впервые в холодную воду я окунулась в феврале этого года, мне понравилось. Сейчас, с наступлением холодов, я снова почувствовала прилив сил и снова окунаюсь в холодную воду. Для чего? Для удовольствия, для острых ощущений, для хорошего настроения, ну и для закаливания, конечно», — рассказала приморская русалка.

https://www.instagram.com/p/B4q2V5bhBqE/

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил построить на Дальнем Востоке площадки для экстремальных видов спорта.