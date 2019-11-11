Париж, 11 ноября 2019, 01:44 — REGNUM Игроки донецкого «Шахтёра» Дентиньо (Бруно Феррейра Бонфин) и Тайсон Барселлос Фреда подверглись расовым оскорблениям в ходе встречи с «Динамо». Форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар да Силва Сантос Жуниор выразил поддержку футболистам в своём Instagram.
Напомним, 10 ноября встреча «Шахтёр» — «Динамо» была прекращена в связи с расистскими выкриками болельщиков в адрес бразильских игроков донецкого клуба.
Капитан «Шахтёра», Тайсон, продемонстрировал трибунам нецензурный жест и ударил мячом в сторону трибун с болельщиками. После этого, Тайсон получил красную карточку и удалился в слезах.
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