Москва, , 21:22 — REGNUM В следующую субботу, 16 ноября, в московских вузах, школах и учреждениях культуры пройдут занятия в рамках реализации социального проекта «Субботы московского школьника». Об этом 10 ноября сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

На следующей неделе в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана учащиеся школ смогут узнать о производстве ракетно-космической техники. В Московской международной школе состоится лекция и мастер-класс чемпионки Европы, игрока московской команды «Профессиональный баскетбольный клуб «МБА» Вероники Варламовой.

В Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова ребятам покажут, как создавалась выставка Василия Поленова в Третьяковской галерее и проведут виртуальную экскурсию по её экспозиции.

В Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации член президиума Совета молодых дипломатов МИД России Алексей Деденкулов расскажет школьникам о дипломатической службе, традициях дипломатии разных стран, также эксперт затронет вопросы международной политики и роли России в современном мире.

Специалисты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова проведут лекцию об оценке качества программного обеспечения и методах создания ИТ-программ.

С более подробной информацией о мероприятиях предстоящей «Субботы школьника» можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Субботы московского школьника» стартовал в 2013 году. Для обучающихся столичных школ и колледжей в различных учреждениях социально-культурной сферы проводится цикл бесплатных мероприятий — лекции, семинары, практикумы, экскурсии, деловые игры, тренинги и квесты.

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