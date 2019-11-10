Додома, , 13:10 — REGNUM В городе Кабахе, Танзания, Сообщество развития Юга Африки (САДК) по случаю дня малярии организации учредило специальную кампанию, направленную на борьбу с малярией.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Танзания стала 11-ой страной, в которой была начата кампания в области устойчивого развития, цель которой заключается в оказании поддержки в выполнении задачи по искоренению малярии к 2030 году.

Запуск кампании состоялся 8 ноября 2019 года в области Пвани. Во время открытия данной компании председатель Совета министров по вопросам здравоохранения и ВИЧ/СПИД 16 стран САДК Умми Мвалиму заявила, что из целью кампании является включение данного заболевания в повестку дня во всех сферах общества для ликвидирования малярии к назначенному сроку.

По словам Мвалиму, согласно статистике, уровень использования инсектицидов и противомоскитных сеток увеличился на 80% при этом с 2015 по 2018 гг. количество смертельных случаев от малярии снизилось на 39%.

Умми Мвалиму подчеркнула, что Танзания достигла значительных успехов в сокращении масштабов малярии в странах-членах САДК, настало время избавиться от болезни полностью.