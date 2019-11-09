Амстердам, , 19:48 — REGNUM Правительство Голландии примет меры по улучшению социальной работы с детьми. Министерства по здравоохранению и по правовой защите направили в парламент совместное письмо, в которым говорится, что муниципалитеты в будущем станут обязанными теснее сотрудничать в вопросах, касающихся благосостояния детей. В министерствах признают, что в настоящий момент дети с комплексными проблемами не всегда вовремя получают необходимую помощь.

В 2015 г. ответственность за социальную и медицинскую помощь детям была передана муниципалитетам. Тогда предполагалось, что они лучше в состоянии оказывать точечную помощь проблемным детям. Кроме того, от децентрализации ожидалась экономия средств. Однако на деле децентрализация, по мнению экспертов и надзирающих органов, привела к серьёзным проблемам. Так, 60% детей, нуждающихся в помощи, не попадают вовремя в поле зрения соответствующих учреждений.

Министерства предлагают разделить помощь нуждающимся детям на более лёгкие и более тяжёлые задачи. Первые остаются в компетенции муниципалитетов, а последние передаются в региональные межмуниципальные органы.

Главный голландский профсоюз FNV приветствует меры по реформе системы помощи детям. По словам его представителя, в настоящий момент система находится в предельно критическом состоянии.