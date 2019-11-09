Москва, , 19:19 — REGNUM В галерее «Метро» на станции «Выставочная» метрополитена Москвы открылась фотовыставка, посвященная 210-летию транспортного ведомства и транспортного образования в России. Об этом 9 ноября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Галерея «Метро» Mos.ru

На экспозиции представлено свыше 50 архивных и современных снимков, свидетельствующих о значимых событиях в развитии транспортной инфраструктуры России. На ней представлены фотографии с открытия движения по Крымскому мосту, из современных транспортных лабораторий, учебных центров.

«Галерея «Метро» — одна из самых посещаемых выставочных площадок Москвы: в день через нее проходит около шести тысяч человек. Новая экспозиция организована в рамках празднования 210-летия транспортного ведомства России», — отметила заместитель начальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Напомним, ранее на станции «Воробьевы горы» метрополитена Москвы прошло открытие тематической выставки, в экспозицию которой вошли образцы форменной одежды сотрудников транспортных компаний, министерства транспорта и студентов отраслевых вузов. Также, по Кольцевой линии метрополитена курсирует тематический поезд, посвященный 210-летию транспортного ведомства и транспортного образования в России.

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