Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM В Свердловской области создана рабочая группа по модернизации строительной отрасли и разработке предложений по строительству на территории региона школ. Такое распоряжение подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Создание новых школ нужно для того, чтобы всех школьников перевести на обучение в одну смену и тем самым выполнить поручения Владимира Путина. Рабочая группа будет занята вопросом увеличения мест путём реконструкции нынешних и строительства новых школ. Её участники предложат под размещение школ в территориях оптимальные варианты, чтобы закрыть потребности. Также эксперты займутся созданием экономически эффективных решений для того, чтобы строить такие образовательные учреждения, которые отвечают современным требованиям.

Добавим, в 2019 году на территории Свердловской области по госпрограмме сдадут шесть школ. В 2020 году построят уже 11.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил предложение Куйвашева о том, чтобы корректировать санитарные правила и нормы при реализации актуальных социально значимых проектов, в том числе при создании новых ест в школах. Это даст возможность проводить реконструкцию школ, учитывая существенный рост числа мест.