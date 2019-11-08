Барнаул, , 11:12 — REGNUM Жителей Барнаула в новогодние праздники порадуют фейерверком и праздничным убранством ледового городка на площади Сахарова. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте барнаульской мэрии.

Известно что на строительство и демонтаж новогодних украшений, а также установку главной ёлки, будет израсходовано 8,7 миллиона рублей. Работы по изготовлению новых усиленных конструкций горок уже начались.

Напомним, во время новогодних и рождественских праздников в Барнауле пройдет более 20 мероприятий. Будут работать 74 зимних спортивных объекта, в том числе 23 лыжные базы, 32 хоккейные коробки, 19 катков.