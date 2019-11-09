Москва, , 07:08 — REGNUM В Москве и Подмосковье 9 ноября сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим дождём, сообщает Гидрометцентр.

Осень в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дневная температура воздуха в Москве ожидается +4…+6 °С, что на один градус прохладнее, чем накануне. ночью прогнозируется понижение температуры до +3 °C.

В Подмосковье днём воздух местами будет прогреваться до +7 °С.Ветер южный, 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье 10 ноября в Москве ожидается повышение дневной температуры воздуха до +9…+11 °С.

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