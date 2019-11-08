Москва, , 22:44 — REGNUM Адвокат известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал сообщения о долгах актрисы за недвижимость. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что у находящейся на лечении Заворотнюк накопилась задолженность в размере 24 тыс. рублей, которая, вероятно, связана с ее московской квартирой.

Адвокат Пастернак заявил, что данный вопрос вряд ли дойдет до суда, так как сумма долга небольшая.

«Ведь сумма не критичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет», — сказал адвокат.

Напомним, что в СМИ активно циркулирует информация о тяжелой болезни Заворотнюк. Точных данных о состоянии Заворотнюк нет.