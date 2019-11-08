Додома, , 20:46 — REGNUM Правительство Танзании заявило, что, несмотря на огромные усилия, прилагаемые для борьбы с наркотиками, употребление марихуаны и торговля ей по-прежнему остаётся серьезной проблемой в таких областях страны, как Мара, Танга, Морогоро, Аруша, Кагера и Рувума.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, министр администрации президента Танзании по вопросам политики страны Дженистер Мхагама выступил с данным заявлением в парламенте и представил национальный доклад о наркотиках за 2018 год.

По его словам, борьба с наркотиками продолжает набирать обороты и имеет настолько серьезный успех, что результатами данной деятельности довольно даже международное сообщество.

«По данным Управления ООН по наркотиками и преступности (УНП ООН), Танзания сократила ввоз наркотиков в страну на 90%», — отметил Мхагама.

Министр добавил, что в 2018 году было изъято из оборота 24,3 тонны марихуаны, 10 061 человек было привлечено к ответственности за деятельность, связанную с марихуаной, также была конфискована 8,97 тонны ката (celastrus edulis — наркосодержащее растение-кустарник, растёт на территории Кении и Эфиопии), 1186 человек были обвинены в употреблении или продаже наркотического средства.