Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM В столице Среднего Урала удалось полностью погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками обанкротившегося ООО «Нефтемаш». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По требованию надзорного органа задолженность свыше 12,8 млн рублей была выплачена работникам. Долги образовались в период с августа по декабрь 2017 год перед 393 сотрудниками.

В конце октября 2019 года удалось погасить последняя часть долгов — свыше 12,8 млн. рублей. Всего с августа 2018 года было выплачено более 39,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на апрель 2019 года просроченная задолженность по зарплате увеличилась в 25,8 раза за год. Организации, не относящиеся к малому бизнесу, всего задолжали 39,1 млн рублей.

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