Тбилиси, , 18:11 — REGNUM 8 ноября состоялась официальная презентация Фонда президента Грузии Саломе Зурабишвили, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Совет фонда возглавила Нателла Мачавариани. В его состав войдут невропатолог Нана Татишвили, психиатр Лали Бандзеладзе, специалист по связям с общественностью Георгий Копалеишвили, директор фестиваля в Цинандали Давид Сакварелидзе и брат президента Отар Зурабишвили.

Президентский фонд будет работать по следующим направлениям: детская онкология, здравоохранение, здоровье женщины и ребёнка, культура и региональное развитие.