Тбилиси, 8 ноября 2019, 18:11 — REGNUM 8 ноября состоялась официальная презентация Фонда президента Грузии Саломе Зурабишвили, передает Первый канал Грузинского телевидения.
Совет фонда возглавила Нателла Мачавариани. В его состав войдут невропатолог Нана Татишвили, психиатр Лали Бандзеладзе, специалист по связям с общественностью Георгий Копалеишвили, директор фестиваля в Цинандали Давид Сакварелидзе и брат президента Отар Зурабишвили.
Президентский фонд будет работать по следующим направлениям: детская онкология, здравоохранение, здоровье женщины и ребёнка, культура и региональное развитие.