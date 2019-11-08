Сочи, Краснодарский край, , 18:03 — REGNUM В управлении культуры города Сочи провели обыск. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что обыски силовики провели 7 ноября. были изъяты около десяти крупных контрактов, которые были заключены между концертным залом «Фестивальный» и гастролирующими артистами в этом году.

Речь идет о документах, которые регламентируют сумму гонораров, стоимость аренды зала, а также райдер исполнителей.

В УФСБ России по Краснодарскому краю информацию никак не прокомментировали.