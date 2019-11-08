Москва, , 17:33 — REGNUM Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в рамках проекта «Слово года» составил список слов, наиболее упоминаемых в медиапространстве в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования вуза.

Лидером списка стало слово «пожар», а на втором месте оказалось слово «протест».

«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар с Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири. Частотность слова «протест» также подпитывалось вниманием сразу к нескольким событиям — протестам в Париже, Гонконге, Москве», — отметил научный руководитель проекта Михаил Осадчий.

Были определены и наиболее волнующие граждан РФ темы. Таковыми стали пенсионная реформа, выборы в Казахстане, крушение самолёта компании Ethiopian Airlines, красноярская Универсиада, пожар в Соборе Парижской Богоматери, выборы на Украине, крушение самолёта в «Шереметьево», выборы депутатов в Москве, пожары в Сибири и закон о «суверенном интернете».