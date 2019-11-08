Москва, , 16:58 — REGNUM У пользователей сервиса «Сбербанк-онлайн» наблюдаются трудности в работе приложения. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий стабильность работы популярных сервисов.

Отмечается, что перебои в работе наблюдаются примерно с 16:00 мск. Около 75% пользователей не могут войти в приложение, ещё 15% пожаловались на сбой всех сервисов. Нарушения в работе наблюдаются у жителей большинства российских городов.

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