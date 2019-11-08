Роквилл, США, , 15:17 — REGNUM Массовая многопользовательская ролевая игра The Elder Scrolls Online (TESO) временно станет бесплатной для всех желающих. Об этом 7 ноября рассказал портал PCGamer.

Бесплатно поиграть в TESO можно до 13 ноября 2019 года включительно. При этом все новые игроки получат 500 крон (внутриигровая валюта).

Напомним, ролевая игра The Elder Scrolls Online вышла в 2014 году. В ней игроки могут создать собственного персонажа из вселенной «Древних Свитков» и отправиться в приключение.

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