Курск, , 15:14 — REGNUM В Курской области завершился суд над бывшим сотрудником Росгвардии, который обвинялся в покушении на убийство, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Солнцевского районного суда.

По данным портала «Секунда», осуждённый после ссоры на празднике друзей пять раз выстрелил в мужчину, а потом сам помогал медикам «скорой» погрузить его в машину. Одна из пуль едва не задела сонную артерию — раненый чудом остался жив.

Суд счёл, что умысел стрелявшего «был направлен на причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и переквалифицировал статью обвинения на «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, вызвавшее длительное расстройство здоровья, совершенное с применением оружия».

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также с него взыскали компенсацию морального вреда — 350 тысяч рублей, и 32 тысячи рублей 64 копейки — за лечение потерпевшего. Приговор пока не вступил в законную силу.