Москва, , 14:49 — REGNUM Модели поездов «Иволга», разработанных для Московских центральных диаметров (МЦД), могут начать экспортировать за границу. Об этом 8 ноября заявил генеральный директор «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа при осмотре подготовительных работ к запуску МЦД на Белорусском вокзале столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Благодаря развитию транспортного узла Москвы нам удалось разработать, произвести и поставить самый современный пассажирский городской поезд. Он способен работать в режиме городского метро, это ускорение, пассажирообмен. Здесь все сделано для человека, чтобы он с большим удовольствием из Подмосковья доезжал до Москвы», — отметил Липа.

По его словам, модель поездов позволяет увеличивать или уменьшать количество вагонов поезда в зависимости от потребности с пяти до 12. Применение новейших технологических решений делает данные поезда конкурентоспособными на мировом рынке.

«Для 25 тысяч россиян, которые работали над производством компонентов, сборкой и проектированием этого поезда, заказ стает долгосрочным, будет возможность и дальше развивать эту компетенцию, поскольку она возможна не только для российских потребностей, но и для экспорта за рубеж», — сказал гендиректор.