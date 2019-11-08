Отрадное, Ленинградская область, , 14:31 — REGNUM Жители город Отрадное Кировского района Ленинградской области уже несколько дней испытывают трудности с водоснабжением, а в пятницу, 8 ноября, и вовсе лишатся водопроводной воды из-за необходимости устранения аварий на трубопроводе. Об этом сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.

Напомним, первая авария на трубопроводе в городе Отрадное произошло 6 ноября. Тогда из-за поломки насоса первого подъема на водоочистных сооружениях в городе было отключено водоснабжение. Около 14:00 6 ноября 25 тысяч местных жителей лишись воды. На место выезжала дежурная бригада МУП «Водоканал Кировского района», которая смогла закончить к 20:00 ремонтно-восстановительные работы и вернуть в дома жителей воду.

Но спустя два дня на трубопроводе вновь произошла авария. На этот раз прорывы произошли сразу в нескольких местах.

«Устранены две из трех утечек на водоканале в Отрадном, давление на данный момент в норме, вода у всех потребителей есть. Третья утечка серьезная на трубопроводе диаметром 500 мм. В настоящий момент ведутся работы по его откопке», — отметил Александр Тимков.

По его словам, в пятницу при выполнении ремонтных работ планируется отключение всего города. Поэтому для обеспечения жителей в Отрадное выехали три машины «Леноблводоканала» с питьевой водой.

«Сегодня же будет получен из ремонта насос и намечена его установка. Все работы планируется завершить до вечера сегодняшнего дня», — подчеркнул чиновник.

Также председатель областного комитета ЖКХ отметил, что аварийная ситуация на водоканале в Отрадном наглядно продемонстрировала неспособность содержать в надлежащем состоянии объекты жизнеобеспечения силами частных предприятий. По его словам, водоканалы должны находиться не в руках у частных предпринимателей, а быть имуществом региональных властей.

«Переговоры о передаче имущества велись с водоканалом Кировского района в течение года, но, увы, безрезультатно. В итоге — сейчас и подвоз воды, и приобретение дорогостоящих механизмов все равно осуществляет наша областная структура — «Леноблводоканал», — отметил он.

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Передача муниципальными образованиями водопроводных сетей в собственность Ленинградской области, а после этого в ведение ГУП «Леноблводоканал», должна быть завершена до 31 декабря 2019 года. Планируется, что в 2020 году предприятие начнет работу по всем 17 муниципальным районам Ленинградской области и Сосновоборскому городскому округу.

«У органов местного самоуправления в соответствии с законодательством есть два варианта: либо передать имущество в госсобственность, либо — отдать в концессию. Администрацией Ленинградской области на этот счет сформирована четкая позиция — концессий-пустышек, где концессионер вместо вложений в сети и инфраструктуру осуществляет вложения в свой карман, в регионе больше не будет», — подчеркнул Тимков.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года ГУП «Водоканал Ленинградской области» получил официальный статус ресурсоснабжающей организации и приступил к управлению объектами водоснабжения и водоотведения. «Леноблводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению; строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; добыче и транспортировке воды; очистке поверхностных сточных вод и другие.

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