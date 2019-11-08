Бишкек, , 13:59 — REGNUM Киргизия занимает 99-е место среди 100 стран, включенных в рейтинг «EF English Proficiency Index 2019» по уровню владения английским языком среди взрослого населения.

Среди попавших в рейтинг постсоветских стран, по мнению авторов документа, наилучшие показатели по этому параметру у Литвы — 21-я позиция, у Эстонии — 28-я и у Латвии — 32-я.

Несколько хуже дела со знанием английского языка обстоят в Белоруссии — 47-е место, в России — 48-е и в Грузии — 56-е.

Совсем плохо английским владеет население Азербайджана — 85-я строчка рейтинга, Казахстана — 93-я, Узбекистана — 95-я и упомянутой ранее Киргизии — 99-я.