Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM Более 1 тыс. стражей порядка приняли участие в торжественном марше, прошедшем в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 8 ноября.

Всего в параде полиции, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, приняли участие около 1,5 тыс. человек, почти 100 единиц автотранспорта и спецтехники.

«Парад в преддверии профессионального праздника показывает силу и мощь подразделений, готовность единым фронтом выступить против преступности», — сказал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что из-за парада полиции в Ростове-на-Дону образовались пробки. Движение автотранспорта было перекрыто по Театральной площади и ряду прилегающих улиц.

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