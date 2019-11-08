Сеул, , 12:52 — REGNUM Компания Pearl Abyss совместно с создателем оригинальной Counter Strike Мином «Gooseman» Ли разрабатывает многопользовательский шутер Plan 8. Об этом сообщалось на официальном сайте проекта 7 ноября.

Авторы игры сообщили, что первый трейлер Plan 8 появится в сети 14 ноября 2019 года. Подробности предстоящего проекта пока не сообщаются.

Напомним, компания Pearl Abyss известна как разработчик массовой многопользовательской игры Black Desert. Её релиз состоялся в 2014 году.

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