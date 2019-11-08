Москва, , 12:34 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 30 авиарейсов, сообщает 8 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 12:28, в «Домодедово» семь рейсов задержали, ещё девять отменили. Не состоится отправление самолётов в Новый Уренгой, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Гоа (Индия). Отменено прибытие рейсов из Самарканда (Узбекистан) и Антальи (Турции).

В аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» отклонились от расписания по семь авиарейсов.

Данные сервису предоставлены аэропортами.