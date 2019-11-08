Тбилиси, , 12:21 — REGNUM Национальный центр кинематографии Грузии распространил заявление о показе фильма «And Then We Danced», передает 8 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Центр кинематографии выразил в своем заявлении обеспокоенность по поводу сообщений о срыве премьеры нового грузинского фильма со стороны экстремистских группировок и призвал воздержаться от вмешательства в показы фильма.

Напомним, премьера шведского фильма грузинского режиссера Левана Акина «And Then We Danced» состоится сегодня в Грузии, 8 ноября. Сюжет рассказывает о молодом танцоре, чья жизнь радикально меняется после того, как он влюбился в амбициозного соперника.

Председатель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили заявил, что зрителей в кинотеатры Тбилиси и Батуми не будут пускать на премьеру фильма. Бывший депутат Дмитрий Лорткипанидзе не исключает, что во время премьеры в «Амирани» и «Аполло» может отключиться электроэнергия. Бизнесмен Леван Васадзе распространил видеообращение, в котором отметил, что съемки этого фильма, пристыдили грузинскую культуру во всем мире.

Грузинская православная церковь заявила о своем протесте против показа фильма о любви гей-пары.

6 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, в котором объявило, что сотрудники ведомства обеспечат защиту общественной безопасности и права каждого человека на свободу выражения во время показа фильма «А потом мы танцевали».

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