Нью-Йорк, США, , 11:50 — REGNUM Уже завтра, 9 ноября, в Нью-Йорк доставят гигантскую норвежскую ель, которая будет установлена к Рождеству на площади Рокфеллер-плаза. Об этом сообщается в Instagram Рокфеллер-центра во Флориде.

https://www.instagram.com/p/B4kYeZnl9lx/

Хвойное дерево было спилено в округе Ориндж 6 ноября. Затем ель, высота которой превышает 23 места, а вес почти 14 тонн, погрузили на грузовик.

https://twitter.com/TODAYshow/status/1192412457328885760

Ель установят на специальный постамент и украсят огромными гирляндами. Церемония зажжения огней состоится 4 декабря. на площади дерево простоит весь рождественский период — до 14 января 2020 года.