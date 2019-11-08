Москва, , 11:36 — REGNUM Школьники из Ленского района Архангельской области посетили Музей космонавтики в Москве. Как сообщает «Московский Комсомолец», каникулы в столице детям организовал инвестор экотехнопарка «Шиес» — компания «Технопарк» совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района. Группы детей с середины лета постоянно приезжают в российскую столицу. Всего в главном городе страны побывало уже более 20 групп детей. Дорога, питание, проживание и все мероприятия для них бесплатные.

Программу визита разрабатывают, ориентируясь на возраст и интересы ребят: каждое мероприятие должно не только развлечь их, но и чему-то научить. Например, для почти взрослых школьников из 11-х классов организаторы программы устроили экскурсии в Университет науки и технологий НИТУ «МИСиС», где ребята увидели современные научно-исследовательские лаборатории и инжиниринговые центры мирового уровня, а также в образовательный комплекс «Техноград» и Третьяковскую галерею.

Одним из знаковых и запоминающихся мероприятий для очередной группы детей из Ленского района стало посещение Музея космонавтики. В увлекательной экскурсии им рассказали о первых советских космонавтах, развитии ракетостроения, триумфальных успехах отечественных конструкторов в космической гонке и обычном быте космонавтов на орбите. Детям показали уникальные экспонаты: базовый блок орбитальной станции «Мир», подлинные спускаемые аппараты космических кораблей «Союз», мини-ЦУП. Школьники забирались внутрь одного из таких аппаратов, слушали истории про Белку и Стрелку, рассматривали картины космонавта Леонова, и даже потрогали метеориты, прилетевшие на Землю из далекого космоса.

«Здесь мы узнали много нового и вспомнили то, что уже знали о космосе: в какой униформе были космонавты, какие собаки летали в космос, как устроены ракеты, — говорит десятиклассник из поселка Литвино. — Увидев все это, я понял, что надо стремиться к мечте. Я ведь и не мечтал раньше, что увижу, например, настоящую капсулу Белки и Стрелки или ступень космического корабля, узнаю, как это все устроено. В столице я впервые побывал в театре, разных музеях, в цирке. Москва показалась мне очень необычной, тут множество красивых мест, я своими глазами видел Кремль, а не через экран телевизора, побывал в цирке, увидел там народных артистов, прогулялся по Красной площади, видел Вечный огонь — впечатления незабываемые».

Дети оценили экскурсию и посчитали ее очень познавательной и интересной.

«Мы узнали, какая судьба была на самом деле у собаки-космонавта Лайки, нам рассказали о многих космонавтах, впечатлила история про космонавта Леонова, нам рассказывали, как ему было трудно при выходе в открытый космос, что ему все-таки удалось выжить, несмотря на все трудности, — вспоминает другая школьница. — А еще мы побывали в Александровском саду, дождались смены караула, потом ездили в «Москва-Сити», пробовали там всякое мороженое, фотографировались. Время в Москве летит незаметно, нам было очень весело, к тому же мы получили сувениры, которые будут напоминать об этой поездке».

По словам представителя МБОУ «Литвиновская основная школа», сопровождавшей группу, поездка выдалась для детей очень полезной и запоминающейся.

«Во-первых, они действительно увидели столицу, где многие никогда не бывали, во-вторых, все мероприятия, которые организовали для ребят, очень познавательные, — говорит педагог. — Наши дети никогда не были в театре, они не знали, что такое цирк. Им показали парк «Зарядье», провели экскурсию по Музею космонавтики — это даст им большой толчок к дальнейшим познаниям, ну и конечно, пригодится на уроках, на экзаменах. Увидеть это своими глазами, потрогать, сфотографировать, послушать интересную экскурсию, услышать не от учителя, а именно от экскурсовода, — это им гораздо интереснее».

Преподаватель отметила высокое качество программы, организованной компанией «Технопарк», и коснулась при этом темы проекта экотехнопарка на станции Шиес, к которой неравнодушен почти никто в Ленском районе.

«То, что нам объясняют, а не то, что мы видим в интернете, — это будет не вредно для людей, — уверена педагог. — Нам показывают презентации, наши люди ездят на эти заводы перерабатывающие, мусоросжигающие — у нас депутаты туда ездили, наши деятели культуры ездили, они тоже потом рассказывали, что видели. Конечно, мы против помойки, но нам объясняют, что экотехнопарк — это не помойка. И, если мы люди разумные, то должны это понимать».