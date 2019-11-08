Симферополь, , 10:15 — REGNUM Первый железнодорожный билет из Крыма в Санкт-Петербург был куплен в Севастополе. Как сообщили в кассе вокзала, его приобрёл местный житель.

Памятник затопленным короблям в Севастополе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Купил билет плацкартный на 25 декабря. По цене 4525 рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные касс.

Известно, что что в Северную столицу житель Севастополя едет в гости.

Как сообщало ИА REGNUM, билеты на поезда в Крым начали продавать в России с сегодняшнего дня, 8 ноября. Их можно приобрести в электронном виде на официальном сайте компании-оператора и на портале РЖД.

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Согласно данным компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», путешествие из Санкт-Петербурга в Севастополь по железной дороге в плацкартном вагоне обойдётся в сумму от 3,5 тыс. рублей, в купейном вагоне — от 3,9 тыс. рублей. Стоимость проезда в купейном вагоне поезда Москва — Симферополь составит 2966 рубля.

Планируется, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправится 23 декабря с Московского вокзала в 14:00. До Севастополя поезд доберется за 43,5 часа.

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