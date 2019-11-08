Москва, , 10:08 — REGNUM Московские центральные диаметры (МЦД) первое время будут иметь смешанный подвижной состав. Об этом сообщили 8 ноября в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

Указано, что первое время около половины перевозов будут производить «обычные электрички». «Только современные высокотехнологичные поезда», согласно планам перевозчика, начнут ходить по первым двум диаметрам в 2021 году.

При этом стоимость проезда не будет зависеть от поезда и пересадка на платформе окажется свободной.

Как сообщало ИА REGNUM, старт МЦД намечен на 21 ноября.