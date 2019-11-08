Москва, , 09:05 — REGNUM Стенд Москвы на выставке World Travel Market в Лондоне победил в номинациях «Лучший дизайн стенда» и «Приз зрительских симпатий». Об этом 8 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Выставка проходила в столице Великобритании по 6 ноября. Отмечается, что помимо оформления стенда, интерес среди посетителей вызвала презентация, которую проводил на российском стенде блогер Тео Огден, посетивший Москву во время чемпионата мира по футболу и снявший о поездке видеоролики.

«На выставке прошли встречи с офисами по туризму Малаги, Дели, Вильнюса, Мадрида, Кейптауна и Будапешта, а также с участниками международного туристического сообщества и представителями популярных онлайн-сервисов для путешественников», — говорится в информации.

Во второй половине ноября Москва будет представлена как один из центров делового туризма на специализированной выставке IBTM World 2019 в Барселоне.