Владивосток, , 08:42 — REGNUM Сразу 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов начали строить в муниципалитетах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Возведение сельских медпунктов ведётся в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». ФАПы позволят обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи в населённых пунктах с численностью населения от 101 до двух тысяч человек.

Возведение новых ФАПов ведётся в Надеждинском районе — селе Тереховка, Дальнереченском районе — селе Малиново, Чугуевском районе — селе Ясное, Кировском районе — селе Ольховка, Пограничном районе — селе Украинка, Ханкайском районе — селе Пархоменко, Хорольском районе — селе Лукашевка, Хасанском районе — селе Филипповка. Сразу два ФАПа возводят в Красноармейском районе — в сёлах Ромны и Крутой Яр. В ближайшее время подрядная организация намерена приступить к строительству ФАПа в селе Старая Лазовского района.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года администрация Приморья отчиталась об открытии шести новых ФАПов, которые были построены в удалённых территориях края.