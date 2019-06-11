В удалённых районах Приморья откроется пять новых ФАПов

Владивосток, , 10:56 — REGNUM Пять новых фельдшерско-акушерских пунктов на днях откроются в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Как пояснили в департаменте здравоохранения, три фельдшерско-акушерских пункта откроются в Михайловском районе — селах Дубки, Дальнее и Песчаное. По одному ФАПу — в селе Луговой Хорольского района, селе Каймановка Уссурийского городского округа.

«Все фельдшерско-акушерские пункты уже прошли стадию лицензирования. Сейчас на местах завершаются последние организационные мероприятия и на следующей неделе ФАПы будут готовы к работе», — сообщил глава департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

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Руководитель крайздрава подчеркнул, что в этом году в Приморье будут запущены еще три ФАПа — в селе Рождественка Шкотовского района, селе Фридман Партизанского района и селе Суходол городского округа Большой Камень. Строительство объектов ведется в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития Приморского края. На это было направлено почти 39 миллионов рублей.

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» Приморью выделено финансирование из федерального бюджета в размере 253,1 миллиона рублей. В 2019 году край получит первые 50,5 миллиона рублей. На эти средства будет закуплено 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России уменьшается количество фельдшерско-акушерских (ФАП) и фельдшерских пунктов (ФП). За 2018 год их общее число снизилось на 0,6%. По данным Фонда независимого мониторинга «Здоровье, число ФАП в России снизилось на 0,7% (на 242), а число ФП осталось на прежнем уровне. Таким образом, общее количество ФП и ФАП на конец года составило 35,5 тыс. На 30,6% выросло число ФАП и на 44,4% ФП, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса. ФАП, требующих капитального ремонта, стало на 20,5% меньше, но при этом число ФП, нуждающихся в этом, выросло на 33,5%.