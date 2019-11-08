Москва, , 08:15 — REGNUM Российские фитнес-клубы в трёх городах начали тестировать сервис распознавания лиц от компании «NtechLab», партнёра «Ростелекома». Об этом 8 ноября сообщает газета «Известия».

По утверждению гендиректора NtechLab Александра Минина, система может распознавать лица вне зависимости от угла обзора и освещения. Распознать будет возможно даже частично закрытое лицо, а ошибка возможна не чаще, чем один раз на 15 млн определений лица.

Технология позволит сократить около трети сотрудников фитнес-центров, автоматизируя пропускной режим и доступ клиента к персональному шкафчику.

После завершения тестирования в крупных оздоровительных центрах Москвы, Барнаула и Сургута систему установят еще в пятидесяти фитнес-центрах в разных городах России.

Напомним, ряд банков уже проводит тестирование системы идентификации клиента «по слепку лица» для доступа к операциям через свои банкоматы. Активно работает над созданием Единой биометрической системы «Ростелеком».