Куньмин, Китай, , 06:46 — REGNUM Промежуточный народный суд города Юйси в провинции Юньнань на юго-западе Китая провел слушание по делу Сунь Сяого, обоняемого в множественных преступлениях и организации ОПГ с участием десятков человек, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Сунь обвиняется в совершении целого ряда преступлений, включая создание мафиозной организации. Он вместе с другими подсудимыми, по версии обвинения, занимались созданием казино, незаконном лишении свободы, а также сознательном нанесении вреда здоровью другим людям, собирая толпы людей для драк, запугивании свидетелей и предложении взяток.

Четверо из 12 обвиняемых дали признательные показания и приняли наказание. Сунь, который уже дважды был судим в 1994 и 1997 году. В первый раз был признан виновным в унижении женщины с применением насильственных средств, а во второй раз — в нанесении вреда здоровью и организации беспорядков. Он вышел из тюрьмы в 2010 году по амнистии.

Слушания по делу еще 22 членов банды прошли в народном суде района Цзянчуань города Юйси прошли 6 ноября.

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