Москва, , 08:34 — REGNUM Для ветхого жилья — зданий, износ которых превышает 70%, но которые ещё не признаны аварийными — могут быть разработаны специальные программы капитального ремонта. С соответствующей инициативой выступило Министерство строительства РФ.

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Так, такие дома предлагается включить в трёхлетние региональные подпрограммы капремонта и проводить в них только необходимые работы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минстроя 7 ноября сообщает газета «Известия». В ведомстве уточнили, что делать это планируется до тех пор, пока здание не будет признано аварийным. Оплачиваться подпрограмма будет, как и капремонт, — за счёт граждан. При этом не исключено софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, но по решению местных властей.

Добавим, что эта инициатива Минстроя РФ будет обсуждаться 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме РФ.

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Напомним, по данным Минстроя РФ, в России с 2008 по 2017 год было расселено более 15 млн кв. метров аварийного жилья. До 2024 года по нацпроекту «Жильё» планируется переселить в новые дома более 664 тыс. граждан. Площадь аварийного фонда на конец 2018 года составляла 12 млн кв. метров. На реализацию проекта планируется направить 500 млрд рублей, 432 млрд рублей из которых будут выделены из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Госдуму РФ был внесён законопроект, который может наделить субъекты РФ правом устанавливать дополнительные меры по обеспечению новыми жилыми помещениями граждан, получивших возмещение за изымаемое аварийное жилье. Так, предлагается предусмотреть выделение субсидий из бюджета на приобретение жилья или компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту при условии, что такое жилье является у гражданина единственным.

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