Лахор, Пакистан, , 09:11 — REGNUM 7 ноября в Лахорском музее (пакистанская провинция Панджаб) открылась постоянная «Галерея сикхов», созданная в преддверии запуска Картарпурского коридора с Индией.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в галерее представлены ценные экспонаты, рассказывающие о государстве сикхов и их общине. Среди наиболее популярных объектов — сабля военного лидера сикхского государства Ранджита Сингха, а также модель Золотого Храма сикхов в Амритсаре (индийский штат Панджаб). Галерею уже посетила большая делегация сикхов из Великобритании, Канады и США.

Напомним, что Картарпурский коридор, который позволит паломникам-сикхам из Индии без визы посещать священные места на территории Пакистана, будет открыт 9 ноября. Картарпур-Сахиб в пакистанской провинции Панджаб — это место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.