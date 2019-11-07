Москва, , 23:34 — REGNUM Глава патриаршей комиссии по делам семьи Русской православной церкви Дмитрий Смирнов заявил о предстоящем вымирании населения России в течение двух десятилетий, отвечая на вопрос одного из журналистов 7 ноября на пресс-конференции в Москве.

«Сто лет назад русская семья в среднем имела восемь детей. Сейчас у нас полтора ребёнка на семью. Мы вымираем — через 20 лет не будет России, нашей Родины. И «ящика для детей» (бэби-боксов — темы пресс-конференции, — прим.) не будет — туда некого будет класть», — сказал он.

Он считает наиболее важной демографической проблемой России то, что «у детей нет права вообще на жизнь — их убивают в роддомах миллионами».