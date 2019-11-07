Копенгаген, , 23:06 — REGNUM Полиция Копенгагена подозревает 27-летнего мужчину с образованием в области IT в вербовке (или попытке завербовать) людей для создания террористической ячейки. Мужчина с июня 2019 года находится под стражей, однако вплоть до 7 ноября правоохранительные органы не раскрывали никаких деталей дела.

Речь идет о нарушении 27-летним датским гражданином статьи 114 Уголовного кодекса Дании, которая предполагает наказание в виде лишения свободы до 10 лет (до 16 лет в особо тяжких случаях). Задержанный отрицает свою вину. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Первое судебное заседание по этому делу прошло за закрытыми дверьми 26 июня, в результате которого суд принял решение в отношении подозреваемого о временном заключении последнего под стражу. Суд опасался, что, находясь на свободе, он мог помешать расследованию, применив свои знания в области IT. Позже было проведено еще несколько судебных заседаний, однако ни на одном из них суд не зачитал обвинение.